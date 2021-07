Niet alle festivals afgelast: zittend bier drinken op de Jaap Edenbaan

Hele dag zitten

Waar de één er compleet op vertrouwt dat een hele dag zitten goed te doen is, is het voor de ander nog even aanzien of dat gaat lukken. "We moeten het oefenen, dat is de toekomst" zegt één van de bezoekers. Een andere jongen is net van zijn plek. "We zijn even een rondje aan het lopen", dat mag dan weer wel. En mocht het te zwaar worden: "misschien even een dutje tussendoor, we gaan het zien."