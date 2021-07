Deze maand geen meerdaagse festival met overnachting

Aanvankelijk wilde het kabinet tot halverwege augustus wachten voor het een beslissing zou vellen, maar het besluit is naar voren gehaald om festivalorganisatoren duidelijkheid te geven. Over eendaagse festivals moet nog een beslissing worden genomen.

Grote festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole, gaan daarom definitief niet door. Voor Amsterdamse festivals lijkt de schade mee te vallen: er zijn in augustus geen meerdaagse festivals met camping gepland.