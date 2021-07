Nieuwe, strengere regels voor terugkerende vakantiegangers op Schiphol

Reizigers van 12 jaar en ouder, die vanaf 8 augustus terugkeren van vakantie, moeten voor vertrek naar Schiphol vanuit een geel gebied een coronabewijs laten zien. Voorheen hoefde dat voor gele en groene gebieden niet. Voor het instappen van het vliegtuig, maar ook in een auto, bus, boot of trein, moeten reizigers in het bezit zijn van QR-code of negatieve testuitslag. Dat heeft het demissionaire kabinet vanmiddag bekendgemaakt.

Wie niet volledig gevaccineerd is, moet voor het terugkeren naar Nederland een PCR-test (maximaal 48 uur oud) of antigeentest (maximaal 24 uur oud) laten doen. Het is aan de luchtvaartmaatschappij of aan de bus-, boot- of treinvervoerders om die bewijzen voor het instappen te controleren. Het kabinet raadt alle reizigers aan om bij thuiskomst zich ook te laten testen.

Voor reizigers die binnen Europa op vakantie gaan, worden de regels eenvoudiger: alle EU-lidstaten krijgen de code geel of groen. Momenteel staan populaire vakantielanden als Portugal en Spanje nog op oranje. Die code staat voor 'alleen noodzakelijke reizen'. Een vakantie is volgens Buitenlandse Zaken is een niet-noodzakelijk reisdoel.

Reisorganisaties enthousiast

Reisorganisatie Sunweb is 'verheugd' over de nieuwe regels, omdat ze duidelijkheid geven voor reizigers. Onder meer Sunweb had vorige week aangekondigd vakantiegangers zelf te laten beslissen of zij nog naar oranje reisbestemmingen willen reizen. Tot nu toe schrapten reisorganisaties vakanties als de kleurcodes van geel naar oranje veranderden.