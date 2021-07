Frederique (14) gewond na mishandeling omdat ze geslacht niet bekend wil maken

Geslagen omdat je bent wie je wil zijn. Het overkwam de Amstelveense tiener Frédérique maandagmiddag in Westwijk. De 14-jarige moest voor haar verwondingen worden behandeld in het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde vanmiddag rond 14.15 uur in het speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan in Westwijk van Amstelveen.

“Ze is zeer zwaar mishandeld”, vertelt Paul Brink, de vader van Frédérique aan AT5. Vlak voor de mishandeling komt ze twee jongens tegen op het Westwijkplein. “Een van hen vroeg aan haar: ‘Ben je een jongen of een meisje?’ Toen antwoordde ze: ‘Dat maakt toch niet uit?’ Daarna stelde hij de vraag schreeuwend opnieuw en zei ze: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’.”

Frédérique vervolgt haar weg en loop door, maar wordt achtervolgd door het duo, vertelt Paul verder. Bij het speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan sluiten enkele andere jongens zich aan bij de twee en wordt ze mishandeld. Frédérique krijgt meerdere klappen in haar gezicht.

Flinke mishandeling

De politie meldt maandag dat het gaat om vier of vijf jongens in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Daarnaast hebben ze een beschrijving gedeeld van de kleding van twee van hen. Een van hen droeg een goud/geel heuptasje. Een ander droeg een paarse korte broek met daarboven een zwart t-shirt met een blauw/paarse opdruk dat leek op het heelal. Ook doen ze een getuigenoproep.

De tiener houdt er een gebroken neus aan over, verliest meerdere tanden en heeft een kneuzing in haar kaak. Dat ze zo geslagen wordt omdat ze haar geslacht niet bekend wil maken, verbaast de vader van het meisje. “Er was geen ruzie ontstaan ofzo, niets”. Toch voelt hij geen boosheid tegenover de dader: “Ik heb verdriet om Frédérique omdat ze zoveel pijn heeft, maar ik ben ook verdrietig voor de dader dat hij zo reageert. Ik heb er alleen maar vraagtekens bij.”

Reacties social media

Vlak na de mishandeling deelde de vader van het Frédérique het verhaal op LinkedIn. Het verhaal gaat viral en er wordt massaal op gereageerd. “De reacties zijn heel lief, echt hartverwarmend. Dit is misschien wel het beste van wat er vandaag nog kon gebeuren.”

Toch zijn er ook negatieve reacties die wijzen in de richting van de dader, maar daar heeft niemand wat aan, meent de vader van Frédérique. "Ik wil gewoon meer bewustwording en tolerantie hierover. Dat de dader die verantwoordelijk is voor de mishandeling van mijn dochter volgend jaar op de Pride Amsterdam staat en hetzelfde zegt: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’.”