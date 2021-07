25 jaar Pride, kijk vanaf 31 juli live mee met Pride TV

Zaterdag 31 juli begint het: de 25e editie van Pride. Hoewel de grote straatfeesten en de iconische botenparade ook dit jaar niet door kunnen gaan, staat er genoeg op de planning. En iedereen kan meekijken, want vanaf aanstaande zaterdag begint Pride TV.

Vanaf 31 juli tot en met 8 augustus zendt Pride TV negen dagen lang reportages, interviews, documentaires en muziek uit vanuit The Student Hotel. Met historische beelden van botenparades, de Gay Dating Show en interviews met de mensen die de afgelopen jaren hebben gestreden voor de emancipatie van de regenbooggemeenschap.

Niks om te missen dus tijdens deze speciale jubileumeditie van Pride, corona of niet. Kijk live mee via de website, de gratis app 'Pride Amsterdam' of op de televisiekanalen van SALTO en OUTtv.