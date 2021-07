Stad NL V Vader mishandelde Frédérique trots op zijn dochter: "Knap wat ze heeft gedaan"

"Je mag het natuurlijk niet te veel zeggen over je eigen dochter, maar ik vind eigenlijk dat ze wel een beetje gelijk hebben", zegt Paul Brink over de tienduizenden hartverwarmende reacties op sociale media die zijn 14-jarige dochter Frédérique niet zelden als held bestempelen.

Gistermiddag werd ze in Amstelveen in elkaar geslagen door een jongen, omdat ze weigerde antwoord te geven op de vraag of zij een jongen of een meisje is. In plaats daarvan deed Frédérique iets heel anders.



"Ik vind het knap wat ze heeft gedaan, echt heel bijzonder", vertelt Brink vanuit zijn huiskamer. "Ze zei: Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn, wie jij wil zijn. Dat zinde hem niet en dat is natuurlijk te krankjorum voor woorden. Toen is ie helemaal losgegaan."

Quote "Hij hoeft niet de gevangenis in, maar die proppen in mijn neus zo zo verschrikkelijk irritant" Frédérique brink

Frédérique is nu aan het herstellen thuis. Haar neus is gebroken, haar kaak gekneusd en ze verloor meerdere tanden. Hersenbeschadiging kon na een ct-scan gelukkig worden uitgesloten. Brink: "Ze zat gisteren ook in de auto, toen reden we terug en zei ze tegen haar vriendin: Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg boos over, hij hoeft van mij ook niet de gevangenis in, maar ik vind die twee wattenproppen in mijn neus zo verschrikkelijk irritant. Dat is een beetje hoe ze er in staat."

Quote "Laten we proberen de wonden die dit heeft geslagen in een soort positieve zin om te draaien" paul brink, vader van frédérique (14)

Frédérique had samen met haar vriendin ook graag naar de Pride gegaan die morgen begint. De opstelling van zijn dochter motiveerde Brink om het verhaal te delen. "Laten we proberen de wonden die dit heeft geslagen in een soort positieve zin om te draaien. Ik vind het heel verdrietig dat dit is gebeurd, voor de pijn voor Frédérique. maar ook voor zo'n jongen dat hij dat uitvreet. Het is geen normale reactie. Een normale reactie is, dat hebben we gezien, dat zijn die honderdduizenden reacties van iedereen. En dat is normaal in Nederland en niet het gedrag van deze jongen."

Het speeltuintje waar Frédérique werd belaagd