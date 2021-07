Actie voor steun mishandelde Frédérique

"We sturen al onze liefde naar Frédérique. Laten we haar allemaal een kaartje sturen", schrijft de organisatie op Instagram. Een groot aantal volgers laat weten dat inderdaad te gaan doen.

De mishandeling vond plaats op een speeltuin bij de Albert van Dalsumlaan en de Caro van Eyckhof in Amstelveen. Volgens de politie zou het gaan om vier of vijf verdachten, vermoedelijk tussen de elf en vijftien jaar. Een van hen had gevraagd of ze een jongen of een meisje was, daar had de 14-jarige Frédérique op geantwoord door te zeggen: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn."

Het adres waar de kaarten naartoe kunnen is: Zonnestudio Westwijk, t.a.v. Frédérique Brink, Marthahoeve 21

1187 LP Amstelveen.