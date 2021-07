Papagaai Elvis terug in restaurant op Centraal Station

Papagaai Elvis is sinds een paar weken weer terug te vinden op zijn vetrouwde plek: zijn stok in restaurant 1e klas op het Centraal Station.

Toen het restaurant door de coronacrisis gesloten was zat Elvis in een papagaaienhotel en dierenspeciaalzaak. Ongeveer anderhalve maand geleden opende het restaurant de deuren en een paar weken later was Elvis weer terug.

"Hij had het daar zeker naar zijn zin met allemaal andere vogels, maar als zijn baasjes hem kwamen bezoeken had hij hen duidelijk gemist", zegt een woordvoerder van het restaurant tegen Indebuurt.nl. "Hij vloog dan naar een van de schouders om er niet meer vanaf te komen."

Een jaar geleden bleek al dat de gasten van het restaurant Elvis misten. "De klanten vragen elke dag naar hem. We hebben toevallig deze week een reservering van mensen die dichtbij de papegaai willen zitten, maar dat kan nu niet", zei de eigenaar van het restaurant toen.