14-jarige jongen opgepakt voor mishandeling Frédérique

De aanhouding werd verricht door rechercheurs. "Het onderzoek is in volle gang en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit", laat de politie via Twitter weten.

Gistermiddag werd Frédérique in Amstelveen in elkaar geslagen door een jongen, omdat ze weigerde antwoord te geven op de vraag of zij een jongen of een meisje is.

Frédérique is aan het herstellen thuis. Haar neus is gebroken, haar kaak gekneusd en ze verloor meerdere tanden.

De politie liet eerder vandaag weten dat er in totaal vier of vijf jongens bij de mishandeling betrokken waren. Ze zijn vermoedelijk tussen de elf en vijftien jaar oud.