Man vlak na overval op tankstation in Zuidoost in de boeien geslagen

Een tankstation aan de Laarderhoogtweg in Zuidoost is vanavond overvallen. De politie wist ongeveer een halfuur later een verdachte aan te houden.

Na de overval liet de politie via Burgernet weten een kale man op een fiets te zoeken. Agenten zochten in de omgeving, onder andere op het parkeerterrein van de Ikea.

De verdachte werd om de hoek opgepakt. Mogelijk is hij gebeten door een politiehond. Het ging volgens een politiewoordvoerder inderdaad om een man op een fiets.

Volgens de woordvoerder is er bij de overval niet met een wapen gedreigd. Of er buit was gemaakt is ook nog niet bekend.

Het is de tweede overval in de stad vanavond. Op de Meeuwenlaan in Noord dreigde een overvaller met een vuurwapen in een Poolse supermarkt.