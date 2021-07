Antony langer weg bij Ajax vanwege Olympisch succes

Mocht Brazilië de finale halen dan mist Antony de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. De finale van het olympisch voetbaltoernooi is op 7 augustus en dat is dezelfde dag dat Ajax tegen PSV speelt. Maar ook als hij eerder klaar is in Tokio zal Eric ten Hag hem wat rust geven. De coach heeft vervangers genoeg: David Neres of ex-Feyenoorder Steven Berghuis.

Tijdens de Olympische Spelen ging het gerucht dat Bayern München Antony wil overnemen. Maar Marc Overmars, directeur voetbalzaken, zei al snel dat de verkoop van de Braziliaan uitgesloten is.