Groot onderhoud op de A9: "Even door de zure appel heen bijten"

De A9 is toe aan onderhoud en dat betekent dat Rijkswaterstaat onder andere het asfalt vernieuwt. De werkzaamheden vinden expres plaats tijdens de zomervakantie, maar kunnen alsnog hinder veroorzaken. Dit geldt voornamelijk voor mensen die uit Amsterdam of Haarlem komen, aangezien er geregeld afritten van de A9 worden afgesloten. De makers van het AT5-programma Het Verkeer nemen een kijkje op de A9 tijdens de werkzaamheden.

Weer 15 jaar vooruit

Tijdens de werkzaamheden worden het asfalt, de voegovergangen, de vangrails en de bermen vervangen. De uitvoering is nodig omdat het asfalt versleten is. Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 15 jaar nodig vanwege slijtage aan de asfaltlaag. "Als wij het grote onderhoud niet uitvoeren dan kan het nadelig zijn voor de doorstroming en de veiligheid en wat de mensen daar aan merken is dat wij bijvoorbeeld de snelheid zouden moeten verlagen", vertelt omgevingsmanager Mike ter Hoeve.

Reizigers

De meningen over de werkzaamheden tijdens de vakantie op de A9 zijn verdeeld. Zo vertelt een vrachtwagenchaffeur dat hij er nu anderhalfuur over doet om thuis te komen inplaats van drie kwartier: "Maar uiteindelijk wordt de weg daar beter van dus dan moeten wij maar even door de zure appel heen bijten." Een andere automobilist merkt maar weinig van de werkzaamheden. "Als ik terug kom van werk moet ik het laatste stukje over de A9 en dan iets langzamer rijden, maar voor de rest valt het voor mij allemaal mee."