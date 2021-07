Gewapende overval op winkel in Osdorp

Een winkel op het Dijkgraafplein in Osdorp is vanmiddag overvallen. Dat gebeurde rond 14.00 uur. De dader heeft een steekwapen gebruikt en is er met onbekende buit vandoor gegaan.

Het zou gaan om een winkel van Primera. Er zijn geen gewonden gevallen bij de gewapende overval. De verdachte is vervolgens gevlucht richting de Akerwateringsstraat.

Het is niet de eerste keer dat de tabakszaak is overvallen. Acht maanden geleden, in december 2020, kwam er ook al een man met een mes binnen. Hij ging er vandoor met geld en sigaretten.

Signalement

De politie heeft met meerdere eenheden gezocht naar de verdachte, maar heeft hem niet aangetroffen. Het zou gaan om een licht getinte man met zwart haar, circa 25 jaar. De man zou een bril, donkerpaarse kleding en een donkerblauwe rugtas hebben.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.