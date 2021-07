12 jaar cel voor doodschieten kapper Seif Ahmed in bijzijn van dochtertje

De 50-jarige Abdallah M. is vandaag veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodschieten van zijn vriend Seif Ahmed. De 34-jarige kapper werd in oktober 2019 doodgeschoten in zijn auto in Duivendrecht, terwijl zijn dochtertje van 14 maanden op de achterbank zat. M. moet ook 461.000 euro schadevergoeding betalen.