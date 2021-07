Mishandelde Frédérique blij met alle steun: "Weet niet hoe ik hier ooit bedankt voor kan zeggen"

Het gaat naar omstandigheden goed met de Amstelveense Frédérique. Ze werd maandagmiddag mishandeld door een 14-jarige jongen in Westwijk en raakte daarbij gewond aan haar gezicht. "Een aantal tanden is kapot, maar voor de rest heb ik geen pijn. Ook helemaal niet aan mijn neus", vertelt Frédérique aan de telefoon met het NOS Jeugdjournaal .

Ze vertelt voor het eerst zelf over de mishandeling van maandagmiddag. Omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is, sloeg een jongen haar toen meerdere keren. Ze heeft een gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

Veel mensen willen haar een hart onder de riem steken. Ondertussen heeft ze al meer dan 30.000 kaartjes ontvangen. "Ik weet niet hoe ik hier ooit bedankt voor kan zeggen. Ik word er echt emotioneel van", vertelt Frédérique. "Je ziet hoe ontzettend mensen meeleven. Veel ouders schrijven hoe boos ze zouden zijn als dit hun kind zou overkomen en hoe trots ze op me zijn. Dat ze voor me klaar staan. Het overdondert me."