Ondanks corona toch veel gepland voor 25 jaar Pride: "Hoeven niet een jaar terug in de kast"

Zaterdag begint de 25ste editie van Pride Amsterdam. Ook dit jaar geen botenparade, grote straatfeesten of festivals door corona, maar veel dingen gaan wél door. Zo is er een openluchtexpositie in het Vondelpark en wordt iedereen opgeroepen om op zeven augustus mee te lopen met de Pride Walk.

Het is al het tweede jaar op een rij dat Pride op een alternatieve, coronaproof manier door gaat en ook dit jaar werkt de organisatie hard om Pride niet ongezien voorbij te laten gaan. "Een groot feest kan dit jaar niet, maar dat hoeft niet te zeggen dat we weer terug de kast in moeten voor een jaar", zegt Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam.

Zo zijn er in de stad al vlaggen en posters opgehangen. In het Vondelpark is een openluchtexpositie met vijftig van de meest iconische foto's uit vijfentwintig jaar Pride. "Deze fototentoonstelling is heel belangrijk dit jaar omdat we veel minder zichtbaar zijn dan normaal tijdens Pride", aldus Spee.

Pride Walk

Ook wordt iedereen opgeroepen om op zeven augustus mee te lopen met de Pride Walk. Dit jaar start het om 11 uur bij de RAI. Dan wordt er via de Vijzelstraat richting het Centraal Station gelopen.

Eward Koning van de ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat verwacht door deze route wel wat drukte in de straat. "Wij denken eigenlijk dat aan het einde van die route, wat eigenlijk hier is, dat heel veel mensen toch wel zullen zeggen: 'We gaan links uit de flank want we hebben dorst of we moeten naar de wc. Of we willen gewoon in de Reguliers zijn'".

'Streetbitches'

Om de eventuele drukte te beperken heeft Koning afspraken gemaakt met de gemeente. "Dat betekent concreet dat wij ons druk maken over het naleven van de maatregelen in de zaken, op de terrassen en eventuele rijen. De gemeente zal voornamelijk helpen met het reguleren van de toestroom", vertelt Koning.

Mocht het echt te druk worden in de straat, dan kan de gemeente verdere maatregelen nemen.

De Reguliersdwarsstraat zet dit jaar ook zogenoemde 'streetbitches' in. Dat zijn draqgqueens die proberen de rust in de straat te behouden. "Vriendelijk als het kan, maar bitchy als het moet", legt Koning uit.