Uitgerevalideerden verbijsterd over sluiting sportcentrum Reade: "Verschrikkelijk asociaal"

Expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie Reade stopt per 4 oktober met het aanbieden van sportactiviteiten voor mensen, die klaar zijn met hun revalidatie. De grote groep ‘uitgerevalideerden’ bestaat uit mensen die last hebben van een chronische aandoening of handicap. De meesten maken al jarenlang gebruik van de sportcentra op de Overtoom en dr Jan van Breemenstraat en moeten nu op zoek naar een nieuwe sportplek.

“Ik heb gezocht naar een plek in Amsterdam waar ik kan badmintonnen vanuit mijn rolstoel. Dat is er gewoon niet”

Ook Ton Kulik, die ondanks zijn dwarslaesie al zes jaar badmintont bij Reade, weet niet waar hij naartoe kan. “Ik heb gezocht naar een plek in Amsterdam waar ik kan badmintonnen vanuit mijn rolstoel. Dat is er gewoon niet”, vertelt hij.

Volgens revalidatiemanager Daan van Duin van Reade is het niet de taak van Reade om zelf een commercieël sportcentrum te runnen. “We willen ons beter ontwikkelen op het gebied van revalidatie en reumatologie. En om dat te kunnen blijven doen in de toekomst is deze reorganisatie nu noodzakelijk”, vertelt de manager.

Voldoende aanbod

Volgens Van Duin is er, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, voldoende aanbod voor de uitgerevalideerden. “Er zijn hiervoor in Amsterdam allerlei partijen die een beweegaanbod of een sportaanbod ontwikkelen of aanbieden”, vertelt hij. Van Duin denkt dat hij in januari 2022 voor alle sporters een andere passende plek heeft gevonden.