Herman van Veen breekt met 561 optredens in Carré record van Toon Hermans

Herman van Veen heeft na zijn optreden van gisteravond in Carré een bijzonder record op zijn naam staan: geen andere artiest heeft zoveel solo-optredens in het theater gedaan als hij. De teller staat inmiddels op 561.

Het record stond lange tijd op naam van Toon Hermans. Eigenlijk zou Van Veen het record vorig ajar al breken, maar zijn jubileumtournee naar aanleiding van zijn 75e verjaardag moest door corona met een jaar worden uitgesteld.

Vijftig jaar

De 76-jarige podiumkunstenaar brak het record ruim vijftig jaar nadat hij in mei 1971 voor het eerst op het podium stond in Carré. Van Veen werd na zijn show Dat kun je wel zien dat is hij door Carré in het zonnetje gezet.

Van Veen scherpt het record in de komende tijd nog wat verder aan, want hij is nog tot 8 augustus in Carré te zien. Collega Freek de Jonge stond overigens met meer dan 600 optredens vaker in Carré, maar daarvan 'slechts' de helft solo.