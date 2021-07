Prideportret vluchteling Isabella: "Alles achtergelaten om te vechten voor mijn leven"

Amsterdam is dé Gay Capital. Vanuit verschillende plekken in de wereld komen jaarlijks mensen naar de stad om de vrijheid van hun geaardheid te kunnen hebben. Zo ook Isabella Achiro, die vanuit Oeganda vluchtte om hier zichzelf te kunnen zijn. Toen werd ontdekt dat ze op vrouwen viel, vreesde ze voor haar leven. In de week van de Pride week maakt AT5/NH Amsterdam de serie "People of the Pride". Dit is de eerste aflevering.

AT5

Een groot geheim was het voor Achiro, toen ze er achter was gekomen dat ze op vrouwen viel. Ze was 20 jaar en vertelde het aan vriendinnen. Maar er echt voor uitkomen, dat kon niet. "Als ik er voor uit zou komen dan riskeer je in Oeganda en leven in de gevangenis. Afhankelijk van waar je voor gepakt wordt, kan je 14 jaar de celstraf krijgen". Ze besloot als cover-up een relatie aan te gaan met een man.

Ondanks haar dekmantel waren er toch mensen in haar dorp die vermoedde dat ze op vrouwen viel. Ze kwam hierdoor moeilijk aan het werk en startte daarom een eigen bedrijf in de illegale verkoop van seksspeeltjes. Achiro vertelt enthousiast: "Ik weerhield mensen ervan komkommers en wortels te gebruiken. Het was een vorm van educatie". Op een dag verkocht ze een speeltje aan de verkeerde. Het bleek een spion, die haar geaardheid vervolgens bekend maakte. "Ik vreesde voor mijn leven en moest zo snel mogelijk het land uit".

Afgewezen Achiro besloot naar Nederland te komen, maar hier blijven bleek nog niet gemakkelijk. De IND geloofde niet dat ze een lesbische vrouw is en haar eerste asielaanvraag werd afgewezen. Nadat ze vluchtte uit het AZC in Heerhugowaard kwam ze in Amsterdam terecht. Hier krijgt ze nu opvang in ruil voor meewerking aan een traject voor een nieuwe verblijfsvergunning.

Verloofd Ondanks de onzekerheid van de asielaanvraag ziet Achiro het leven rooskleurig in. Ze is inmiddels verloofd met vriendin Betty, die ook uit Oeganda vluchtte vanwegen haar geaardheid. Het stel is van plan te gaan trouwen als Achiro haar verblijfsvergunning heeft. "We begrijpen elkaar en helpen elkaar. Ik ben heel gelukkig."