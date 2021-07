3D-geprinte brug op Wallen nog steeds "discriminerend voor mindervaliden"

Ook de stoeprand is geel geschilderd en er staat een reflecterend rood-wit baken. Aan de andere kant van het water hoeft er niet omhoog of omlaag gestapt te worden.

"De brug past van geen meter aan een kant, op- en afstap zijn onveilig en discriminerend voor mindervaliden, passanten met boodschappentrolleys, rolkoffers, rolstoelen", laat bewoner Mattias Duyves weten. "De gemeente heeft een gammel en ontoereikend waarschuwingsbord geplaatst om zich in te dekken, het is alweer tegen de grond gegaan toen iemand struikelde en ertegen aan knalde."

Twee weken geleden werd de brug feestelijk geopend door Koningin Máxima. Toen spraken bewoners al hun zorgen over de afstap aan een kant van de brug uit. Ook een agent die op de Wallen werkt voorspelde valpartijen. Het stadsdeel en de ontwerper lieten weten dat er op korte termijn een helling bij zou komen, maar dat is dus nog niet gebeurd.

Gijs van der Velden van MX3D, het bedrijf dat de brug heeft gemaakt, laat weten dat het niet mogelijk was om de brug aan beide kanten helemaal in de straat over te laten gaan. "Er was een minimale hoogte vanwege de vaarroute en de straat is aan die kant vrij smal. De trap kan niet weg, er hebben veel mensen naar gekeken, maar er is geen mogelijkheid voor."

Vuilniswagens

Volgens Van der Velden zaten er in eerdere bruggen ook trapjes en zouden bijvoorbeeld vuilniswagens in de problemen komen als de brug verder door zou lopen. Toch komt er, zoals beloofd, wel een helling bij die parallel aan het water loopt. Die komt op de plek waar nu het bord ligt.

Het was eerst de planning om dat al voor de opening te regelen, maar dat is niet gelukt. Van der Velden: "Het duurt helaas iets langer, maar het is volgens mij wel de bedoeling dat het deze zomer nog gebeurt."