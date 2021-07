Verdachte mishandeling Frédérique blijft langer vastzitten

Frédérique was maandagmiddag met wat vriendinnen in een speeltuintje in de Amstelveense wijk Westwijk toen ze door een groepje jongens werd aangesproken. Ze werd gevraagd of ze een jongen of een meisje was, maar wilde geen antwoord geven op die vraag. Nadat het nog een keer werd gevraagd zei ze: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn." Dat stond een van de jongens uit het groepje niet aan en ze kreeg harde klappen.

Het meisje raakte ernstig gewond bij de mishandeling: meerdere gebroken tanden, gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

Veel kaarten

Er kwamen veel geschokte reacties binnen op de mishandeling en kaarten en pakketten stromen binnen. Ondertussen gaat het al wat beter met Frédérique. Gisteren belde zij met het NOS Jeugdjournaal om dat te vertellen. "Een aantal tanden is kapot, maar voor de rest heb ik geen pijn. Ook helemaal niet aan mijn neus."

Ze is heel blij met alle steun. "Ik weet niet hoe ik hier ooit bedankt voor kan zeggen. Ik word er echt emotioneel van", vertelt Frédérique. "Je ziet hoe ontzettend mensen meeleven. Veel ouders schrijven hoe boos ze zouden zijn als dit hun kind zou overkomen en hoe trots ze op me zijn. Dat ze voor me klaar staan. Het overdondert me."