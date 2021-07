Stad NL V Judith vliegt met vals uitgegeven testbewijs naar Curaçao: "Het klopt gewoon niet"

Judith van der Werf is net terug van een zonovergoten vakantie op Curaçao. Om daar naartoe te kunnen reizen, liet ze zich testen bij een spoedtestlocatie in De Pijp. Uiteindelijk ontving ze van een medewerker van de testlocatie een certificaat dat helemaal niet klopt en dat bovendien zeer eenvoudig aanpasbaar is.

De Amsterdamse liet zich op vrijdagmiddag 9 juli testen, maar had na 24 uur nog altijd geen testuitslag binnen. Ze besloot daarom verhaal te halen bij de testlocatie. Uiteindelijk schreef een medewerker haar gegevens op en had ze kort daarna een testcertificaat in haar mailbox, waar nogal wat aan mankeerde.

"Ik heb vrijdagmiddag die test gedaan. En niet een antigeentest, maar een PCR-test. Ik krijg een uitslag van een antigeentest die ik op zaterdag zou hebben gedaan, waarvan de uitslag een half uur eerder was, dan dat de test die was gedaan. Zo staat het op papier", aldus Van der Werf. Maar dat is niet het enige. Het certificaat blijkt niet alleen foutief, maar is ook nog zeer gemakkelijk aan te passen. Vermoedelijk kreeg ze het template van het pdf-formulier opgestuurd. "Ik kan gewoon de tijden aanpassen. Ik kan van alles doen. Het is een nepresultaat, maar ik kan er ook nog eens van alles mee. Ik kan hem nu voor iedereen maken die een negatief resultaat wil", vertelt ze.

Wat er bij dit individuele geval is misgegaan, wordt door het bedrijf nog uitgezocht. "We hebben meer dan duizend medewerkers en zij kunnen inderdaad gegevens aanpassen", aldus Rasmus Emmelkamp, oprichter van Spoedtest.nl. "Ze hebben waarschijnlijk dan een certificaat gemaakt en daar een fout in gemaakt." Hij benadrukt dat alle medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben overlegd en dat zij via de zogenoemde NEN-7010-veiligheidsnorm werken. Verder zegt hij dat normaliter het certificaat via een geautomatiseerd systeem wordt verstuurd. Ook die certificaten zijn uiteindelijk aanpasbaar, maar daarvoor moet dan een speciaal softwarepakket worden aangeschaft.

Toch naar Curaçao Opvallend is dat Van der Werf ondanks het evident foutief ingevulde certificaat, toch naar Curaçao kon vliegen. De foutieve data op het certificaat werden niet door de luchtvaartmaatschappij of door Curaçao zelf opgemerkt. Ook zijn de testcertificaten niet voorzien van bijvoorbeeld een unieke code. Emmelkamp: "We kunnen allemaal codes erop gaan zetten. Maar als je naar het buitenland gaat en zij weten helemaal niets van een app die je moet downloaden om die qr-code te lezen, dan krijgen mijn klanten die zich bij ons laten testen problemen. Voor mij is het belangrijk dat mensen getest worden, de uitslag krijgen, en zo makkelijk mogelijk de grens over kunnen met een certificaat dat wereldwijd geaccepteerd is. En dat doen we op dit moment." De strafmaat voor het vervalsen van een testbewijs is, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, valsheid in geschrifte. Daarop staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete. Van der Werf liet zich na aankomst op Curaçao nogmaals testen, daaruit bleek dat ze niet was besmet met corona.

