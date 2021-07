Boom valt opeens om in West: "Kwam recht op mijn raam af"

Bewoners van de Nickeriestraat in West werden vanmiddag opgeschrikt door een plotseling vallende boom. Ze vermoeden dat de boom ziek was, aangezien het niet hard waaide. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er schade aan een auto. "Het is echt mazzel geweest dat er niemand gewond is geraakt."

Een buurtbewoner zag het gebeuren: "We keken uit het raam en de boom was precies voor onze deur geland," vertelt ze. "We zijn nog naar beneden gelopen. Het was een grote jungle want we konden er niet uit. Heel bizar, het waaide helemaal niet. Dus misschien was ie ziek."

AT5

De brandweer heeft de boom verwijderd. Buurtbewoners zijn geschrokken. "Ik was televisie aan het kijken en ik hoorde een hele hoop gekraak. De boom kwam recht op mijn raam af. Het was even afwachten hoe hij zou landen. Hij landde gelukkig tegen het raam aan, dus ik heb gelukkig geen glasschade. Mijn katten zijn wel heel hard naar buiten gerend," vertelt een buurvrouw. Bij de Marnixstraat in het centrum vond vanmiddag iets soortgelijks plaats. Een deel van een boom brak af terwijl het niet hard waaide. "Met buurtgenoten besprak ik dat de er waarschijnlijk wat rotte plekken in de boom zaten", laat een omwonende weten. "Er had ook zomaar iemand onder kunnen lopen..."

Deel boom breekt af bij Marnixstraat Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

