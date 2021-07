Gidsen blij met terugkerend toerisme: "Willen wildwestgroei voorkomen"

Stadsgids Bibo verwacht dat de gemeente maatregelen neemt om het soort toerist dat in piemelpak de stad op stelten zet te weren. "We willen het wildwestgroei voorkomen."

Bibo, bestuurslid bij gidsenorganisatie Guidor, benadrukt dat zijn branche uitsluitend wil inzetten op het verwelkomen van toeristen die flink wat uitgeven in Amsterdam. De Amerikanen betalen elk duizenden euro's voor een riviercruise, bezoeken musea, eten in sterrenrestaurants en laten De Wallen en coffeeshops links liggen.

Corné Bibo pleit voor een Amsterdamse wethouder voor toerisme. Die zou dan moeten inzetten op marketing gericht op bezoekers zoals de Amerikanen die hij heeft uitgezwaaid. Gemeenteraadslid Dennis Boutkan van de PvdA zegt dat die wethouder er al is. "Dat is de wethouder Economische Zaken", aldus Boutkan. Hij is het eens met de marketing-ideeën die Bibo heeft.

Erotisch Centrum

Boutkan: "Je kan ook iets doen aan het imago van de stad. We kijken bijvoorbeeld waar we een erotisch centrum kunnen maken, in plaats van raamprostitutie." Volgens Boutkan heeft de gemeente de stille maanden van de coronacrisis benut om plannen te maken: "We hebben maatregelen genomen zoals het verhogen van de toeristenbelasting, we zijn veel strenger naar vakantieverhuur en we hebben een hotelstop die we binnenkort gaan aanscherpen."

Ontroerend

De Amerikaanse bezoekers waren onder de indruk van het liefdevolle afscheid. Een stel dat de polonaise-lopende gidsen gadesloeg vanaf hun balkon noemde het 'fantastisch' en 'bijzonder'. Een meereizende reisjournalist, Sandra McLemore uit Los Angeles, noemde het uitzwaaien 'ontroerend'.