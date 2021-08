Stad NL V Bladluis uit Japan moet helpen om terrorplant te bestrijden

Sinds kort is er een nieuw wapen in de strijd tegen de hardnekkig groeiende Japanse duizendknoop actief: de bladvlo die uit hetzelfde land afkomstig is. De tienduizenden vlooien zijn vorig jaar langs het Piet Kranenbergpad uitgezet, maar het effect daarvan is nu te zien.

De Japanse duizendknoop is een woekerplant en zorgt al jaren op meerdere plekken in Amsterdam voor problemen. De wortels van de plant veroorzaken bijvoorbeeld schade aan ondergrondse kabels, rioolbuizen, funderingen en kademuren. Daarnaast verdringt de plant andere planten van het aardoppervlak en baant het zich steeds meer een weg door tuinen en plantsoenen. De gemeente probeerde in de afgelopen jaren van alles om de opmars van de plant te stuiten, maar de plant is zeer hardnekkig.

Maar nu is er dus de Japanse bladvlo, die in de groenstrook langs het Piet Kranenbergpad in Zuid laat zien een sterke vijand van de duizendknoop te zijn. Ter plaatse is te zien dat al veel blaadjes zijn verschrompeld. "De bladvlo heeft een zuigsnuit en daarmee zuigt hij het sap van de duizendknoop op", legt Rick Wijnberg uit. Hij is onderzoeksassistent aan de Universiteit van Leiden. "Als je langer en meer van die beesten erop zet, worden die bladeren nog meer verschrompeld en nog meer verdroogd." Wijnberg hoopt dat de diertjes zich snel zullen vermenigvuldigen, zodat de duizendknoop op meerdere plaatsen in Nederland kan worden bestreden. Of dat gaat lukken, durft de onderzoeker niet te zeggen. "Het gaat nog wel een paar jaar duren voor hij zich eindelijk succesvol kan vermenigvuldigen tot de aantallen die een impact gaan hebben."

"Lange adem" Tot die tijd moet de duizendknoop op een andere manier worden bestreden, bijvoorbeeld zoals in het Beatrixpark. Daar hebben buurtbewoners zelfs een heuse 'duizendknoopbrigade' opgericht. Zij trekken drie keer per week het park in om de plant uit te graven, vertelt Brecht van Beers van Vrienden van het Beatrixpark. "We houden het in toom. Het lukt, maar het is wel een kwestie van de lange adem."

Dat komt onder andere door het feit dat de plant heel goed gedijt bij warme temperaturen met een hoge luchtvochtigheid. "Met goed weer, warm en vochtig, groeit het als kool", vertelt vrijwilliger Anne-Mariken Raukema. "Dus als je het laat gaan, dan kun je verwachten dat binnen twee of drie jaar het hele park overgroeid is met de Japanse duizendknoop. Dan kun je dag zeggen tegen biodiversiteit."