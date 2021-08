Schietpartij tijdens feest in Zuidoost, slachtoffer (35) in kritieke toestand

Een 35-jarige man is rond 6.00 uur vanmorgen neergeschoten in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Zuidoost. De politie laat weten dat er een feest gaande was tijdens de schietpartij.

Het slachtoffer is volgens de politie zwaargewond geraakt. Hij is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht en verkeerde vanmorgen nog in krtitieke toestand.

De schutter is nog niet aangehouden. De omgeving en het pand zijn afgezet door de politie. De forensische opsporing is ook aanwezig om te achterhalen wat er vanmorgen is gebeurd.

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Dat geldt ook voor mensen die beeldmateriaal hebben van zowel voorafgaand, tijdens als na het moment waarop is geschoten. Uw informatie is van groot belang om duidelijkheid te krijgen over de toedracht, aanleiding en betrokkene(n) van het schietincident", laat de politie weten.