Stad NL V Politie zoekt getuigen en beelden schietpartij Zuidoost

De politie roept getuigen van de schietpartij vanmorgen in een bedrijfspand in Zuidoost op om zich te melden. Er was op dat moment vermoedelijk een feest gaande in de ruimte aan de Stekkenbergweg.

Een 35-jarige man raakte zwaargewond en is vanmorgen door de brandweer uit het pand gehaald. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Over de toedracht van het incident kan de politie nog niks zeggen. "We zijn direct ter plaatse gegaan. De forensische opsporing doet sporenonderzoek en de recherche spreekt met getuigen", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Tot nu toe gaat de politie uit van één verdachte, deze is tot op heden nog niet aangehouden. Ook kan de politie nog geen signalement naar buiten brengen. Om meer te weten te komen over het incident, roept de politie getuigen op om zich te melden: "Bij een feest zijn natuurlijk veel mensen aanwezig. Dat betekent ook veel getuigen. We spreken heel graag met de mensen die we vanmorgen nog niet hebben gesproken", aldus de woordvoerder. Ook is de politie op zoek naar beelden. "Van een dashcam, van een smartphone of van mensen die zijn weggelopen. Die zijn van cruciaal belang." De woordvoerder benadrukt daarbij dat deze ook anoniem opgestuurd kunnen worden via meld misdaad anoniem.