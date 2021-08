Prikbus van de GGD nu ook naar wijken in West

De GGD Amsterdam gaat vanaf deze week ook in West een vaccinatiebus inzetten, bewoners kunnen zich daar laten vaccineren. De prikbus is onderdeel van een plan om de vaccinatiegraad in kwetsbare buurten te bevorderen.

De GGD maakte al langer gebruik van zogeheten mobiele prikunits in buurten in Zuidoost en Nieuw-West waar de vaccinatiegraad achterblijft. Nu laat de stadsdeelvoorzitter van West, Fenna Ulichki, in een brief aan de stadsdeelcommissie weten dat de aanpak de komende week wordt uitgebreid naar kwetsbare buurten in het stadsdeel.

Over twee weken zal er een tweede bus komen. Daarnaast zal een mobiel prikteam langs bepaalde locaties zoals bijvoorbeeld buurthuizen gaan. Ook worden er, als onderdeel van het plan, posters verspreid met daarop sleutelfiguren uit de wijk die zich laten vaccineren.