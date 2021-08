Politie: scenario dat slachtoffer schietpartij Zuidoost tussen ruzie probeerde te komen "aannemelijk"

De politie ziet het scenario dat Jergé Hoefdraad tussen een ruzie is gesprongen als "redelijk aannemelijk", laat een woordvoerder weten. Hoefdraad werd in de nacht van 1 augustus neergeschoten op een feest in een bedrijfspand in Zuidoost.

Het scenario over het springen tussen de ruzie ging al rond over het internet, de politie onderzoekt dit nu ook verder. De toestand van Hoefdraad is onveranderd, deze is nog steeds stabiel kritiek.

Voetbalcarrière

Hoefdraad kende een goede voetbalcarrieré in Nederland. Hij begon in de jeugd bij Ajax, waarna hij nog de overstap maakte naar RKC Waalwijk, Telstar, Cambuur en Almere City. Vanaf aankomend seizoen zou de aanvaller spelen bij ASG De Volewijckers in Noord.

Het bestuur van de club reageerde via de website op het incident. "Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Jergé Hoefdraad neergeschoten is en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Jergé wij zijn in gedachte bij je. We hopen op een spoedig herstel. Aan familie, vrienden en teamgenoten veel sterkte in deze tijd", laat het bestuur via de website weten.

Video's en selfies

De politie heeft met een aantal getuigen gesproken maar is nog steeds op zoek naar meer getuigen en video's van de avond. Ze zijn ook specifiek op zoek naar video's en foto's van eerder op de avond. "Dat kan heel waardevol zijn. Het kan veel zeggen over de sfeer of de verdachte(n) kan erop staan." Deze beelden kunnen anoniem opgestuurd worden via meld misdaad anoniem.