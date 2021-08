Eendaagse festivals mogen doorgaan, maar alleen onder strikte voorwaarden

Zo mogen er maximaal 750 bezoekers komen, moet de plaats van het festival in de open lucht zijn of in een tent die aan vier kanten open is. De bezoekers moeten óf volledig gevaccineerd zijn, óf het coronavirus gehad hebben in de laatste zes maanden óf een negatieve testuitslag hebben van testen voor toegang. Ook moeten zij een ticket hebben.

Daarnaast geeft het kabinet een dringend advies dat de bezoekers een zelftest moeten doen vijf dagen na het festival. Ook als je gevaccineerd bent. Personeel, de vrijwilligers en de artiesten wordt geadviseerd vooraf een zelftest te doen.

Kort geding

Het kabinet wilde deze knoop eigenlijk pas later doorhakken, maar festivalorganisator ID&T en meer dan veertig aangesloten evenementenorganisatoren wilden voor 1 augustus duidelijkheid. ID&T kondigde ook toen aan om een kort geding aan te willen spannen.

Het kabinet besloot eerder al dat de meerdaagse festivals met overnachtingen tot september niet door kunnen gaan. Na de aangekondigde versoepelingen voor de zomer liepen de besmettingen snel op, waardoor het kabinet besloot in te grijpen. Het aantal besmettingen is de afgelopen week weer gedaald.