Festival Landjuweel op Ruigoord gaat niet door, organisatie denkt na over alternatief

Festival Landjuweel wilde aanvankelijk drie dagen lang 4000 bezoekers verwelkomen. Plus nog eens 1000 man personeel. Marco de Goede van Ruigoord zit in de organisatie van het festival en baalt van het maximum van 750.

"Voor Amsterdam is dit heel erg onwerkbaar. Dit betekent effectief dat festivals niet door kunnen gaan. Of het nu Loveland, Landjuweel of Georgie's is: je zit allemaal met hetzelfde probleem, want je maakt veel kosten en dan heb je veel bezoekers nodig. Met weinig bezoekers maak je zeker verlies."

Wie komt?

Landjuweel is al maanden bezig met de organisatie en ziet nu veel plannen in duigen vallen. "Ontzettend balen dat alles wat wij bij Landjuweel verzonnen hadden niet door kan gaan. Er kan maar 20 procent van de bezoekers komen. Maar wie laten we dan komen? Bovendien: kun je dat ook financieel doen? Je vaste lasten dalen niet met minder bezoekers."

Alternatief

Festivals mogen alleen doorgaan als de bezoekers een testbewijs hebben of gevaccineerd zijn. De evenementen mogen alleen in de buitenlucht plaatsvinden of onder een afdekzeil. Mogelijk vindt er toch nog iets plaats op 20 augustus. De Goede: "Het goede nieuws, er gaat iets gebeuren op 20 augustus. Wat precies weten we niet, maar we denken na over een alternatief.

Geld terug

De oorspronkelijke duizenden bezoekers kunnen volgens Ruigoord het geld van hun kaartje terugkrijgen.