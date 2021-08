Crowdfunding voor onschuldig slachtoffer kogelregen café De Zon: "Ik vraag het volk om hulp"

Familie en vrienden van de man die bijna zeven jaar geleden zwaar gewond en blijvend verminkt raakte na de schietpartij in het toenmalige café aan de Pretoriusstraat zijn een inzamelingsactie voor hem gestart. Geld is nodig om te onderzoeken of er nog genoegdoening kan plaatsvinden.

Het was in 2014 een van de dieptepunten in de toen woedende onderwereldoorlog in Amsterdam: twee schutters die op een vrijdagavond lukraak hun AK-47 en een pistool leegschieten in een drukke kroeg. Hun beoogde doelwit misten ze, maar twee andere nietsvermoedende Amsterdammers werden wel geraakt. Eentje in zijn onderbeen en een ander raakte levensgevaarlijk gewond toen drie kogels zijn lichaam binnendrongen, eentje in zijn hoofd.



Deze man, die anoniem wil blijven, deed dit weekend voor het eerst zijn verhaal. Het gaat niet goed met hem. Hij overleefde de aanslag ternauwernood, maar zal nooit meer de oude worden. De linkerkant van zijn lichaam raakte verlamd, hij worstelt met epileptische aanvallen en een angststoornis.

Quote "Nooit meer gezellig met mijn kinderen kunnen wandelen in het park" het slachtoffer op de crowdfundingspagina

"Nooit meer gezellig met mijn kinderen kunnen wandelen in het park, nooit meer kunnen werken (niet lang kunnen staan, niet lang kunnen zitten), alles met maar 1 hand doen: mijn leven is mij ontnomen", valt op de pagina te lezen waar ook foto's zijn geplaatst van de littekens op zijn lichaam. Zaak zit muurvast Het slachtoffer voelt zich de afgelopen jaren aan zijn lot overgelaten. Van politie en justitie hoorde hij nauwelijks iets meer. Navraag van AT5 leerde dat het onderzoek muurvast zit. Uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven kreeg de man eenmalig een uitkering van 20.000 euro. Geld dat volgens de nu 38-jarige Amsterdammer gebruikt moest worden voor zorg- en herstelkosten die niet door de verzekering werden gedekt. Ook schrijft hij dat hij werd opgelicht door een letselschadeadvocaat en een schade-expert.



De belangrijkste reden voor de man om nu de publiciteit te zoeken is om het onderzoek weer nieuw leven in te blazen: "In naam van gerechtigheid!" Aanhoudingen zijn nooit verricht en omdat er geen veroordeelden zijn, is de weg naar een reële compensatie juridisch complex.



Het Openbaar Ministerie zei in een reactie dat het hen spijt als de man niet tevreden is over de opstelling van politie en justitie. Ook vindt het OM het "frusterend" dat het onderzoek tot op heden niets heeft opgeleverd: "Tips die leiden tot een oplossing zijn dan ook nog steeds van harte welkom."