Identiteit in Houthavens gevonden vrouw na 27 jaar vastgesteld na tip van broer

De politie heeft de identiteit vast kunnen stellen van een vrouw die in 1994 in het water van de Houthavens is gevonden. De coldcase-zaak werd opgelost na een tip van haar broer, die bij toeval op een bericht stuitte op de site van de politie.

In september 1994 werden in het water van de Houthavens een been en een romp gevonden van een vrouw. Forensische rechercheurs startten een onderzoek, maar konden niet vaststellen wie het is. Negen maanden eerder, in januari 1994, werd de vermissing van een dan 45-jarige vrouw gemeld, maar de link met de onbekende dode bleef uit. Ook de paragnost die de door de familie werd ingeschakeld, bood geen helderheid.

De politie plaatste vorig jaar informatie over de vermiste vrouw op haar website. Een broer van de vrouw zocht onlangs op politie.nl naar informatie over aangifte doen en zag bij de rubriek ongeïdentificeerde personen gegevens over een onbekende dode. Hij dacht dat dit wel eens zijn lang vermiste zus kon zijn. Hij nam contact op met de politie en overlegde met zijn zus of zij dna wilde afstaan voor verwantschapsonderzoek. Dit deed zij inderdaad, wat na 27 jaar een match opleverde.

Het betreft de veertigste identificatie in Amsterdam in tien jaar, aldus forensisch rechercheur Carina van Leeuwen. "Een cold case oplossen door berichtgeving op Politie.nl gebeurt niet vaak. We hadden enkel de lichaamsdelen en de dag en locatie van dat ze is gevonden. Het is goed om te zien dat een publicatie op de politiewebsite de doorslag heeft gegeven. De familie was blij dat zij dit ‘hoofdstuk’ nu kunnen afsluiten."