Prideportret Chadly: "Ik dacht, als je hiv hebt ga je dood"

De Amsterdamse Pride trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers vanuit de hele wereld. Zo ook de 36-jarige Chadly Omrane. Die elk jaar vanuit Koeweit naar Amsterdam kwam om hier de Pride te vieren. Als in Koeweit ontdekt wordt dat hij besmet is met hiv, wordt hij opgesloten in een medische gevangenis en moet hij binnen twee weken het land verlaten. In de week van de Pride maakt AT5/NH Amsterdam de serie "People of the Pride". Dit is deel 4.

AT5

"Ik voel me vrij hier en geliefd", zegt hij lachend in zijn voortuin in Oost. Die vrijheid heeft hij niet altijd zo ervaren. Omrane wordt geboren in Tunesië. Als zijn ouders van hem verwachten dat hij met een vrouw gaat trouwen, besluit hij te vluchten naar Koeweit. Eenmaal in Koeweit aangekomen blijkt dat hij besmet is met hiv. Als hij doorverwezen wordt naar het ziekenhuis wordt hij vastgezet in een medische gevangenis.

Doodsangst Opgesloten en alleen verblijft hij twee weken in de medische gevangenis. "Dit waren de moeilijkste weken uit mijn leven. Mensen kwamen met maskers in mijn kamer. Ik voelde mij heel vies. Ik dacht als je hiv hebt ga je dood." Hij overleeft het maar wordt het land uitgezet. Chadly besluit naar Nederland te gaan.

Veilig Eenmaal aangekomen in Nederland is hij ernstig verzwakt en moet hij maandenlang revalideren. Hij kan niet meer praten en zit bijna een jaar in een rolstoel. Tocht weet hij positief te blijven. "Dat gevoel. Ik was heel ziek, maar ik was veilig. Ik voelde me geliefd dus daarom stierf ik niet."

Inmiddels zet Chadly zijn eigen ervaring in als vrijwilliger bij de hiv-vereniging. Hij is dankbaar en voelt zich zekerder. "Ik heb geen schaamte en angst meer om ook seks te hebben met anderen mensen. Ik voel me gezonder en sterker door hiv."