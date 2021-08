Hond Kaan vindt tand van mammoet aan oever Sloterplas

Kaans baasje Nadja Carrillo kan het nog maar nauwelijks geloven. "Ik herkende het, ik had het al eens eerder gezien", vertelt ze. "Dit is natuurlijk wel een bizarre plek, hier bij de Sloterplas. Het is gestort zand, dus het komt wel ergens vandaan."

Carillo liet de tand checken door onderzoekers van natuurhistorisch museum Naturalis en die bevestigden dat het inderdaad gaat om een heuse mammoetkies. "Het lijkt ook echt op een tand", aldus Carillo. "Je ziet hier heel mooi de groeven."

Sterke geur

Sinds de vondst is Kaan helemaal geobsedeerd door de tand. "Als ik hem thuis in zijn zicht heb, of eigenlijk in de buurt, dan gaat hij piepen. Ik moet hem echt verstoppen, want hij ruikt het. Grappig dat het na al die jaren nog steeds zo'n sterke geur heeft dat hij dat oppikt."

Volgens Naturalis gaat het waarschijnlijk om een wolharige mammoet. Carillo zag op Marktplaats dat dergelijke mammoettanden voor ongeveer vijfhonderd euro worden verhandeld. "Maar ongeacht wat het kost, ik vind het leuk om het zelf thuis te houden. Dus we houden het gewoon."