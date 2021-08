Jema raakte gewond tijdens de verwoestende explosie in Beiroet: "Het leek wel oorlog"

Het was een gebeurtenis die de hele wereld over ging: de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Vandaag is het precies een jaar geleden dat een opslagplaats van tonnen ammoniumnitraat ontploft in de haven van de Libanese hoofdstad. De Syrisch-Nederlandse Jema Zeitoun (30) was erbij en blikt terug: "Ik dacht: Wat gebeurt me nu?"

"Ik zag het heel erg positief in. Mijn nieuwe leven begon ook positief, want mijn bruiloft was heel erg leuk." In het nieuwe land begint Jema met het geven van taallessen in Engels en Nederlands. Vanwege corona doet ze dit grotendeels vanuit haar woonplaats Brummana, dat buiten Beiroet ligt. In de tussentijd probeert ze haar draai te vinden in het Arabische land. "Het cultuurverschil is groot. Ik moest daar echt aan wennen."

Het verhaal van Jema in Libanon begint op een van de hoogtepunten van haar leven: ze trouwt met haar grote liefde. In Amsterdam laat ze haar familie, vrienden en vaste baan achter om in het Arabische land een toekomst op te bouwen.

Daar gaat het mis. "Het was 18.00 uur en ik zou mijn laatste les geven van die dag. Na ongeveer 5 tot 10 minuten hoorde ik een hele harde knal." Ze schrikt en verstijft door de klap. Niet lang daarna volgt een tweede klap. "Ik werd naar achteren geduwd. Ik viel en er viel hout, glas en puin over mij heen. Ik was nog in leven, maar ik keek naar mezelf en zag dat mijn gezicht en lichaam bebloed was."

Als Jema bijna een jaar in Libanon woont, gebeurt er op 3 augustus 2020, een dag voor de explosie, iets geks. "Ik zou eigenlijk die dag naar Nederland vliegen, maar die vlucht werd gecanceld. Om die reden ging ik de volgende dag gewoon aan het werk." Vanwege de coronacrisis zou Jema vanuit huis werken, maar door de falende techniek lukte dat ook niet. "Mijn router deed het niet thuis, dus ik had geen internet. Ik moest dus naar kantoor in Beiroet om les te kunnen geven."

'Straatbeeld was heel heftig'

Hoewel Jema gewond is, pakt ze haar spullen en verlaat ze het kantoor. "Ik wist niet precies wat er met me aan de hand was, maar ik merkte wel dat ik moeilijk kon lopen." Jema loopt door de straten en herkent het niet meer terug. "Het leek wel oorlog. De lucht was bruin, er lagen mensen op de grond die bebloed waren. Het was heel heftig."

Ze neemt direct contact op met haar man, die naar de plek gaat waar zijn vrouw was. "Hij probeerde mij heel erg te kalmeren en niet te laten zien dat hij geschrokken was, maar natuurlijk was hij hartstikke geschrokken." De twee gaan direct richting het ziekenhuis, waar Jema ongeveer vier uur moet wachten tot ze wordt geholpen. "In het ziekenhuis werden foto's gemaakt waarop te zien was dat ik meerdere kneuzingen had opgelopen en glas had in mijn vinger."

Jema wordt behandeld voor haar verwondingen en verblijft dan in een klooster in de bergen, vlak buiten Beiroet, om te herstellen en bij te komen van de klap. "Ongeveer twee weken heb ik in het klooster gezeten bij mijn tante. Ik was toen heel erg besluiteloos." Ook raakte ze nog geregeld angstig door wat ze heeft meegemaakt. "Ik kon niet naar de stad kijken vanuit de bergen, want dan kreeg ik paniekaanvallen. Mijn ouders hebben toen het besluit genomen om mij terug naar Nederland te halen."