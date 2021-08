Prideportret trans vrouw Sherry Jae: "Wie of wat je ook bent, het is allemaal oké"

De Pride viert dit jaar zijn 25 jarig bestaan. Normaal gesproken reden om extra uit te pakken maar vanwege de coronamaatregelen wordt het een sobere editie. Voor Sherry Jae Ebere is dit geen reden om het zomaar aan zich voorbij te laten gaan. Pride is voor haar een uitlaatklep om even alles te laten gaan, want de vrijheid heeft ze niet altijd zo ervaren. In de week van de Pride week maakt verslaggever Roos Gerritsen voor AT5/NH Amsterdam de serie "People of the Pride". Dit is de derde aflevering.

AT5

Het was een zaterdagochtend in 2010 toen Sherry Jae wakker werd en voelde dat ze niet meer dezelfde was. "Ik werd wakker en voelde dat ik niet meer die heteroseksuele jongen was, die ik 44 jaar dacht te zijn. Wat ik wel was dat wist ik niet". Het resulteerde in een zoektocht waarin ze een soort tweede puberteit beleefde. Ze experimenteerde met kleding, uitgaan en op seksueel gebied. De ontdekkingstocht volgde in een tweede coming out als trans vrouw.

Quote "Ik vind het ook een beetje mijn plicht dat ik ook de community nog meer laat zien aan de wereld" Sherry jae ebere

Na haar coming out als trans vrouw brak een moeilijke periode aan voor Sherry Jae. "Ik realiseerde me dat als je niemand hebt om hiermee naar toe te kunnen gaan, dan kan ik me voorstellen dat mensen zelfmoord overwegen." Ze ging naar een psycholoog die haar verder hielp en uiteindelijk doorverwees naar de VU.

Laat jezelf zien Toen de rust wederkeerde in het leven van Ebere besloot ze zich in te gaan zetten als vrijwilliger. Na een aantal vrijwilligersfuncties kwam ze uiteindelijk terecht bij Trans United Europe. Momenteel is ze coördinator bij het Transhuis waar ze allerlei activiteiten organiseert voor mensen van de transcommunity. Ze is daarnaast verkozen tot ambassadeur van de Pride. "Ik vind het ook een beetje mijn plicht dat ik ook de community nog meer laat zien aan de wereld. Dat er niet gekeken wordt wie je bent eigenlijk en wat je bent. Het is allemaal hartstikke oké!"