Ajax sluit oefencampagne af met twee zeges op Leeds United

Vroege voorsprong

Davy Klaassen zette Ajax in de avondwedstrijd al in de tweede minuut op voorsprong. Hij profiteerde van een slippertje van Leeds-doelman Illan Meslier, die de bal zo in de voeten van de Ajax-middenvelder speelde. Voor Klaassen was het geen kunst om vervolgens te scoren.

Na een klein halfuur verdubbelde Perr Schuurs de voorsprong voor de thuisploeg, die in de Johan Cruijff Arena gesteund werd door 25.000 fans. De verdediger stoomde op en wist na een combinatie met Dusan Tadic te scoren met een lobje. Ryan Gravenberch besliste het duel vlak voor rust met een raak afstandsschot: 3-0.

Na de rust deed Ajax het rustiger aan en kon trainer Erik ten Hag veel wisselen. Een paar minuten voor tijd zorgde Danilo na een combinatie met Victor Jensen voor de 4-0.

Reserves

Eerder op de dag wonnen de reserves van Ajax al het eerste oefenduel met de Engelsen. Op De Toekomst werd het 3-1 voor de Amsterdammers. Max de Waal, Christian Rasmussen en Kristian Hlynsson zorgden voor de doelpunten bij de thuisploeg.

De officiële start van het seizoen voor Ajax is komende zaterdag. Dan speelt de club in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.