Criminoloog na cokesmokkel met Schiphol-pas: 'Screen personeel op financiële problemen'

Het is voorbarig om de opgepakte luchthavenmedewerkers van de gisteren bekendgemaakte drugssmokkel via Schiphol als daders weg te zetten. In juridische zin worden ze inderdaad verdacht van betrokkenheid bij de smokkel, maar het is zeker niet ondenkbaar dat ze onder druk zijn gezet om mee te werken. Dat zegt criminoloog Yarin Eski van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Gisteren werd bekend dat de autoriteiten in mei op Schiphol een lading van 321 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika afkomstige cocaïne hebben onderschept. Sindsdien zijn er twaalf verdachten aangehouden, van wie er zeven in het bezit van een Schipholpas waren. Dat is en speciale (toegangs)pas voor personeel van de luchthaven. De verdachten waren in het bezit van zo'n pas, omdat de bedrijven waarvoor ze werkten op Schiphol zijn gevestigd, zo liet de Marechaussee weten.

Eski, die onderzoek heeft gedaan naar drugscriminaliteit in onder meer het Noordzeekanaalgebied, verbaast zich niet over de aanhoudingen. Hij benadrukt dat Schiphol 'een belangrijk internationaal transportknooppunt' is. "Dus dan is het niet gek dat daar gebruik van wordt gemaakt door de georganiseerde criminaliteit", zegt hij op NH Radio.

Bronlanden

Als grotere luchthaven is Schiphol volgens Eski een aantrekkelijke drugssmokkelhub, omdat er 'vluchten uit zogenaamde bronlanden' binnenkomen. "Dat komt dan binnen en moet via Schiphol verder verspreid worden, en daarvoor heb je mannetjes en vrouwtjes op Schiphol nodig. Daarvan zijn er dus een paar gearresteerd."

Uit onderzoek van Eski en zijn collega's is gebleken dat de autoriteiten vaak concluderen dat corrupte havenmedewerkers worden gedreven door schulden. "We hebben gekeken hoe die schulden er komen, en waarom ze zich inlaten met de georganiseerde criminaliteit om die schulden weg te werken."

Vaak zijn de schulden ontstaan voordat ze zich inlieten met de georganiseerde criminaliteit, vertelt Eski. "Ze willen zo snel mogelijk van de schulden af en krijgen dan een aanbieding vanuit de georganiseerde criminaliteit: leen even je pasje uit, dan krijg je van ons tienduizend euro."

Foto van kinderen

Wie op zo'n aanbod ingaat, moet er rekening mee houden dat er überhaupt geen betaling volgt. "In sommige gevallen kregen havenmedewerkers een foto van hun kinderen te zien, waar ze naar school gingen. Dan kom je er niet meer van af, dan sta je onder druk. Want je wilt niet dat je kinderen ontvoerd worden, of iets dergelijks. En daarom blijven havenmedewerkers – en in dit geval misschien medewerkers op Schiphol – er in vastzitten."