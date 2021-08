Stad NL V Foodtrucks verwoest bij brand in Sloterdijk: "Ik begon meteen heel hard te huilen"

Bij de brand vannacht in de loods in Sloterdijk zijn meerdere foodtrucks verwoest. De eigenaren hadden hun karren hier in de opslag staan, maar zijn nu alles kwijt. Tien tot vijftien foodtruckhouders zijn hun wagens en daarmee ook hun werk kwijt.

De brand ontstond kort na middernacht. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het pand. Vanochtend kwamen foodtruckhouders naar de loods om met eigen ogen te kunnen zien hoe groot de schade is. "Zo kunnen we de pijn met elkaar delen", vertelt Irini Tentzerakis, één van de foodtruckhouders. "Toen ik het bericht las, begon ik meteen heel hard te huilen. Ik heb het afgelopen jaar naar iets toegewerkt, en dan wordt het ineens van je afgenomen."

De opslagloods is verloren gegaan

Ook Ricky van den Dung had een foodtruck in de loods staan. "De schade ligt voor mij op vijftig- à zestigduizend euro. Het wordt waarschijnlijk deels gedekt, maar mijn inboedel niet. Ik heb echt gewoon helemaal niks meer." Hij moet nu op zoek naar een nieuwe wagen.

Naast de loods is de onderneming van Monhim Benayad gevestigd. Hij werd vannacht door de overburen gebeld; eerst leek het er namelijk op dat zijn pand in brand stond. Hij reed direct naar de loods toe. "Eerst was ik alleen. Ik heb snel mijn busjes verplaatst op aangeven van de brandweer, omdat ze er langs moesten." Voor de brandweer was het toen nog onbekend dat er foodtrucks stonden, maar Benayad wees hen op de trucks en de gasflessen die daarbij hoorden.

De brandweer heeft vanochtend de laatste vlammen gedoofd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het enige wat de foodtruckhouders nu kunnen doen is rust nemen, denkt Tentzerakis. "De verzekering en andere zaken komen later, ik ben daar nu te emotioneel voor. Er valt niets meer te redden, en dat geeft voor mij ergens ook een beetje rust."