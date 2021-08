De Parade opnieuw afgelast vanwege coronamaatregelen: "Zoveelste tegenslag"

"Het is tegen de verwachtingen in", zegt Nadine van Pinxteren van De Parade. "We hebben samen met de gemeente onderzocht wat wel mogelijk zou zijn, maar de opzet die wij nu in Den Haag en Utrecht hanteren is financieel niet haalbaar in Amsterdam." Volgens Van Pinxteren was het niet haalbaar om met de huidige maatregelen een uitgebreidere editie van het festival te organiseren in het Martin Luther Kingpark.

Het theaterfestival begon dit jaar op 18 juni in Eindhoven, wat een klein en geplaceerd evenement was. In Utrecht en Den Haag waren de edities iets uitbundiger, maar pasten wel binnen de coronamaatregelen. Het idee was om de Amsterdamse editie nog uitgebreider te maken, met vijf verschillende tenten en een terras.

De gemeente heeft geen vergunning verleend voor de versie die de organisatie in gedachten had. "Het is ontzettend verdrietig dat we nu al twee jaar lang niet in Amsterdam kunnen staan. Dat is voor ons voor de artiesten voor de horeca de zoveelste tegenslag", zegt Van Pinxteren.