Kale en Kokkie zijn klaar voor het seizoen: "Competitie gaat beslist worden in onderlinge potjes"

De mannen blikken vanuit de A’DAM Toren terug op een drukke zomer met opmerkelijke transfers en het trieste overlijden van jeugdtalent Noah Gesser en zijn broer.

Pikante transfer

Steven Berghuis, aanvoerder en topscorer van Feyenoord, zal dit seizoen zijn wedstrijden spelen voor de kampioen. Kale en Kokkie zijn te spreken over de transfer. "Ik denk dat ze het in Rotterdam erger vinden", lacht Kale. "Volgens mij waren Kale en kokkie de eerste die zeiden dat het een goede transfer was", licht Kokkie toe.

Teleurgesteld in Onana

De soap rondom Onana is nog niet ten einde. Het leek er een tijdje op dat de doelman zou vertrekken naar Lyon. Maar het begint er nu op te lijken dat de Kameroense international in Amsterdam blijft. Dat zou dan betekenen dat hij gratis kan vertrekken. Omdat hij nog maar een eenjarig contract heeft, hoopt Ajax daar niet op. "Ik vond het altijd een goede keper, maar ik ben heel erg teleurgesteld in hem", aldus Kokkie. "Het is gewoon een broodvoetballer."

Ajax speelt om 20.00 uur tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal .