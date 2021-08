De politie is op zoek naar de 17-jarige Sam van Dijk uit Amsterdam. Hij is 14 juli voor het laatst gezien in omgeving Oostzaan.

Sam heeft donkerblond haar, groene/blauwe ogen en is 1.92 meter lang. Het is onbekend in welke richting hij is vertrokken. De politie roept iedereen die iets weet op te tippen via het tipformulier. Bij vragen kan worden gebeld naar 0800-6070.