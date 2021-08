Onbegrip na wegmaaien ecologische bloemenlinten: "Er staat zelfs een hek omheen"

De grasmaaiers van de gemeente hebben een ravage aangericht in de ecologische bloemenlinten in Nieuw-Sloten. Onlangs bleek dat zo goed als alle bloemen waren weggemaaid, tot onbegrip van de buurtbewoners.

Omdat de bloemenlinten ten koste zouden gaan van uitlaatgebied, waren hondenbezitters niet heel enthousiast over de plannen. De discussies liepen destijds hoog op, maar inmiddels zijn er ook hondeneigenaren die de bloemenlinten kunnen waarderen. "We vinden het juist hartstikke mooi", zegt Maarten Jester. "Ik zou hier veel meer bloemen willen zien, maar er is nu ook sprake van wildgroei, dus eigenlijk wordt het niet goed beheerd."

De hondenbezitter maakt zich boos over de wispelturigheid in het maaibeleid van de gemeente. De bloemen hadden wat hem betreft mogen blijven staan, maar de groenstroken in het hondenuitlaatgebied moeten onder handen genomen worden. "Als de grasaren de overhand krijgen is het voor zowel mens als dier onveilig", zegt Jester. "Het kan in de huid, oren of in de neus kruipen en moet dan operatief worden verwijderd."

'Probleem is communicatie'

Maar hoe kan het toch gebeuren dat al de inspanningen voor een groene buurt zo bruut worden tenietgedaan? Dat vraagt duurzaamheidsambassadeur van Nieuw-Sloten Marjolein Toonen zich hardop af. De moed zakte haar in de schoenen en ze zocht contact met de gemeente. Een antwoord op de vraag hoe het kon gebeuren kreeg ze. "Ik heb inmiddels begrepen dat er een probleem zit in de communicatie tussen de mensen van de gemeente die het beleid maken, en de mensen die het uitvoeren", vond ze uit. "Toch is het onbegrijpelijk. Er staat om al die bloemen ook nog een hek, dat maakt toch duidelijk dat er niet gemaaid moet worden."