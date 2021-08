Bas van Wijk een jaar geleden doodgeschoten: een terugblik

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 24-jarige Bas van Wijk op schokkende wijze om het leven werd gebracht. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd in deze zaak? AT5/NH Nieuws blikt terug.

Bas van Wijk

De schietpartij Van Wijk raakt op 8 augustus op een steiger aan de Nieuwe Meer betrokken bij een ruzie tussen zijn vriendengroep en die van Samir el Y. Laatstgenoemde probeert een imitatie-Rolex van een vriend van Van Wijk te stelen, maar Bas probeert dat te voorkomen. El Y. schiet vervolgens twee keer op Van Wijk, die ter plaatse overlijdt. El Y. vlucht er met het horloge vandoor. De moord zorgt voor vele geschokte reacties, bijvoorbeeld van burgemeester Halsema. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed. Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt", reageert ze.

Stille tocht In zijn woonplaats Badhoevedorp wordt er een stille tocht gehouden, maar ook op het Museumplein wordt er stilgestaan bij de schokkende moord. Op de plek van de moord worden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. El Y. wordt vier dagen na de moord gearresteerd, samen met vier anderen. De politie vindt op zijn aanwijzen in een verborgen ruimte in de auto van zijn moeder het vuurwapen en de nep-Rolex. Eén van de verdachten wordt kort daarop weer vrijgelaten. Hij heeft niets met de schietpartij te maken. El Y. bekent al snel dat hij degene was die de trekker overhaalde. Later worden ook de drie andere verdachten vrijgelaten.

Rechtszaak Begin november moet El Y. voor het eerst voor de rechter verschijnen. Inmiddels wordt hij ook verdacht van het schieten op drie anderen die in de buurt van Bas waren. Zo zou hij volgens justitie hebben geroepen: 'Moet ik jou door je kankerknie schieten? Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon’, waarna El Y. - volgens de aanklacht - op of in de richting van een ballon schoot die één van deze personen in zijn handen had. De verdediging ontkent dat overigens. Op verzoek van justitie wordt El Y. eind december aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen. Dat onderzoek is afgerond als in april dit jaar de inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de rechtbank. El Y. verklaart dan dat hij het wapen bij zich droeg omdat hij 'problemen had met anderen'. Het bewuste wapen wilde hij verkopen.

Het Openbaar Ministerie eist vervolgens 18 jaar celstraf met dwangverpleging voor het doodschieten van Van Wijk. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat het om een moord ging, maar wél genoeg voor gekwalificeerde doodslag. Tijdens de zitting komen ook familieleden van Bas aan het woord, zoals zijn vader. "Heeft de verdachte enig idee wat voor ravage hij heeft aangericht in ons leven?”, zegt hij. "Het verlies van Bas hakt er ongelooflijk in. Dat hij nooit meer om ons heen is. Elke dag mis ik Bas."

Vormfout De straf valt uiteindelijk veel lager uit: negen jaar cel en tbs. Dat komt door een vormfout van het OM, dat geen pleegdatum had ingevuld bij het kopje 'gekwalificeerde doodslag' in de tenlastelegging. Hierdoor werd El Y. veroordeeld voor doodslag in plaats van 'gekwalificeerde doodslag', een veel minder zware kwalificatie. De familie en de advocaat van Van Wijk reageerden boos en teleurgesteld op die straf, het OM ging meteen in hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor het Hoge Gerechtshof komt.

