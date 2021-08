Verdachten gewelddadige overval op waardetransport 25 augustus voor de rechter

De mannen, afkomstig uit België en Frankrijk, worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de roof van een waardetransportauto met edelmetalen. Daarbij schoten ze met volautomatische wapens.

De overval vond in de ochtend van 19 mei op de Meeuwenlaan in Noord. De politie zette een achtervolging in, die eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Daar werd door de politie en de overvallers over en weer geschoten. Een van de overvallers, een 47-jarige Fransman, kwam daarbij om het leven.

Tijdens de eerste zitting wordt bepaald of de mannen langer in hechtenis moeten blijven. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt later plaats.