Verdriet bij foodtruckeigenaar na brand Sloterdijk: "Deze unieke Bedford ga je niet meer vinden"

Er is haast niets meer over van de opslagloods die uitbrandde in Sloterdijk. Ondernemers zijn zwaar getroffen, zo hadden verschillende foodtruckeigenaren hun wagen daar gestald, bij het gebrek aan een festivalzomer. Slechts enkele kleine spullen hebben de brand overleefd, maar de ondernemers zijn vrijwel alles kwijt.

NH Nieuws / Jimmy Miltenburg

Ook Michelle Lelieveldt blijkt hard getroffen. Gisteren zag ze, kort na de brand, dat er niets meer gered kon worden. "Ik heb er vandaag meer moeite mee", aldus de foodtruckeigenaar. "Gisteren was het de shock, nu is er meer het besef dat alles weg is." Vanuit de truck verkocht ze vegetarische burgers, maar bij het gebrek aan evenementen stond die in de loods geparkeerd. Ze had haar aandacht gericht op het openen van haar eigen 'Björn Burgers'-restaurant, maar die wilde ze graag combineren met het mobiele verkooppunt. Al snel richt ze haar pijlen nu volledig op haar eigen zaak, waarin ze nu aan het verbouwen is, om het verlies van de truck zo snel mogelijk te verwerken. De hoop op een nieuwe foodtruck heeft ze overigens ook niet. "Ik had een unieke Bedford en die ga je gewoon niet meer vinden", vertelt ze. "Ze zijn heel schaars, ook omdat ze eigenlijk niet meer in de milieuzone mogen rijden, maar deze mocht dat wel. Hij reed op gas. Deze ga je niet meer vinden."

Verzekering De hoop is nu gevestigd op de verzekering. Bij Michelle, maar ook bij andere eigenaren. Tientallen ondernemers hadden materiaal gestald in de loods, maar voor sommigen is de brand misschien wel funest voor de onderneming. "Heel veel foodtrucks zijn niet voor brandschade verzekerd", weet Michelle. "Het is dus nog maar de vraag wat we daarvan gaan terugzien." Al is ze daar vooralsnog niet mee bezig. Ze probeert haar gedachten te verzetten door haar energie te stoppen in haar restaurant. Ze verwacht dat verzekeringsgeld voorlopig nog op zich laat wachten. Het onderzoek naar de brand loopt nog en de financiële schade is voor haar op dit moment nog ondergeschikt aan de emotionele. "Ik vind het erg dat 'ie er niet meer is", geeft ze emotioneel aan. "Het was echt een leuke foodtruck en ik was er gewoon trots op. Nu is hij er niet meer, jammer genoeg."

Michelle Lelieveldt

Actie Een steuntje in de rug kunnen ondernemers dus wel gebruiken en nog geen dag na de brand is er een doneeractie op touw gezet. De starter van de actie geeft aan: "Corona heeft het al moeilijk genoeg gemaakt voor foodtruckers om überhaupt overeind te blijven en nu een (soort van) normaal leven in zicht is, waarbij we weer aan de slag kunnen, kunnen deze foodtruckers dat niet nu niet eens meer." De machteloosheid bij de ondernemers en ook bij Michelle is ook groot. "We hebben de watersnood in Limburg gehad en dan denk je van 'krijgen die mensen dat er ook nog overheen", vertelt ze . "Het voelt een beetje hetzelfde, dat je constant naar oplossingen aan het zoeken bent en dat je gisteren het nieuws krijgt dat alles gewoon weg is."

