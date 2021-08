Ajax zonder niet fitte Schuurs en Stekelenburg in wedstrijd om Johan Cruijffschaal

Ajax kan morgen in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen PSV niet beschikken over verdediger Perr Schuurs en doelman Maarten Stekelenburg. Beide zijn niet fit genoeg, vertelde trainer Erik ten Hag op een persconferentie. Linksback Nico Tagliafico leek door een lichte blessure ook afwezig te zijn, maar is morgenavond weer inzetbaar.

Schuurs hield aan het oefenduel tegen Leeds United van afgelopen dinsdag een kuitblessure over. Stekelenburg moest die wedstrijd al overslaan. Aanvaller Antony speelt morgen met Brazilië de finale van de Olympische Spelen en is er dus ook niet bij.

Tagliafico en Alvarez terug

Ajax leek het ook zonder Nico Tagliafico te moeten doen, maar hij is hersteld van een lichte blessure. Erik ten Hag kan ook weer rekenen op Edson Alvarez. De Mexicaan verloor de finale van de Gold Cup. Voor dat toernooi was de middenvelder al met vakantie geweest, daarom is hij gelijk weer inzetbaar.

In de Johan Cruijff Arena zullen morgen 37.500 supporters aanwezig zijn waaronder 1.600 fans uit Eindhoven, de wedstrijd begint om 20.00 uur. ''Het is fantastisch dat er steeds meer fans aanwezig kunnen zijn bij onze wedstijden'', zegt aanvoerder Dusan Tadic tijdens de persconferentie. ''We missen onze eigen fans het meest, maar het is ook goed voor de sfeer dat er weer uitfans aanwezig mogen zijn.''