Collegevoorzitter VU pleit voor openen hoger onderwijs: "Geen grond meer voor maatregelen"

De VU communiceerde eerder nog dat "alle seinen op groen" zouden staan om het onderwijs weer te hervatten zonder anderhalve meter afstand en een maximale groepsgrootte, maar Van Praag is daar na de aangescherpte maatregelen die deze zomer werden genomen niet meer zo zeker van. "We hebben eerder gezien dat het onderwijs, en zeker het hoger onderwijs, niet de hoogste prioriteit krijgt."

Het loslaten van de anderhalve meter afstand en maximale groepsgrootte is volgens haar belangrijk voor het hoger onderwijs. "We hebben de afgelopen anderhalf jaar ongekende maatregelen genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen. Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen."

Het kabinet neemt naar verwachting op 13 augustus een besluit over de maatregelen bij de start van het nieuwe collegejaar. De VU neemt dan ook een besluit over de introductiedagen, Van Praag hoopt dat die kunnen doorgaan.