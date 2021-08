Ajacied Antony pakt goud met Brazilië op Spelen

Ajax-aanvaller Antony heeft met zijn land Brazilië de gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Tokio. Hij is de eerste Ajacied die een olympische gouden medaille wint.

Brazilië won in de finale na een verlenging met 2-1 van Spanje. Antony bewees in de verlenging zijn waarde door de assist te geven voor de winnende treffer van Malcolm.

Brazilië kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong dankzij een treffer van Cunha. Spanje kwam in de tweede helft dankzij een fraaie volley van Mikel Oyarzabal op gelijke hoogte. Omdat beide teams niet meer wisten te scoren in de reguliere speeltijd, werd er verlengd. Daarin besliste Malcolm dus het duel.

Door zijn olympische avontuur moest Antony de voorbereiding van zijn club Ajax missen. Zijn ploeggenoten spelen vanavond de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Die begint om 20.00 uur.